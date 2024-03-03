تراجع أسعار الحديد اليوم الأحد 3-3-2024 بعد هبوط الدولار.. «بكام الطن»؟

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية تراجع أسعار الحديد اليوم الأحد 3-3-2024 في المصانع والشركات، متأثرة بهبوط الدولار في السوق السوداء بشكل كبير، وأسهم التراجع الكبير في سعر الدولار إلى تراجع كبير في الحديد أيضًا، وسجل طن حديد عز نحو 48 ألف جنيه مقارنة بأسعار أمس.

تراجع أسعار الحديد

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم في مصر 3-3-2024 في المصانع والأسواق ومن بينها سعر طن حديد عز وجاءت الأسعار كالتالي:

- حديد المراكبي، سجل 47 ألفًا و820 جنيهًا.

- بلغ سعر حديد عطية، 47 ألفًا و250 جنيهًا.

- سعر حديد العشري، سجل 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المصريين اليوم، نحو 47 ألف جنيه تسليم أرض المصنع.

- سعر طن حدید مصر ستیل اليوم، 47 ألفًا و750 جنيهًا للطن.

- سعر طن حديد العتال، 47 ألفًا و500 جنيه.

- سعر حديد المعادي، 47 ألفًا و400 جنيه.

- سجل حديد الكومي، 47 ألفًا و300 جنيه.