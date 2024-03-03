تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء حلمي بكر

كشفت نقابة المهن الموسيقية موعد ومكان جنازة وعزاء حلمي بكر، الذي رحل عن عالمنا أمس الأول عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا كبيرا يتجاوز 1500 لحن بينها 48 مسرحية غنائية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأغاني التي تعاون فيها مع كبار نجوم الغناء، بينهم عبد الحليم حافظ، وردة، ليلى مراد ونجاة، وغيرهم.

ويقام عزاء الموسيقار حلمي بكر في نفس يوم الجنازة، حيث من المقرر تشييع جثمان الموسيقار الراحل من مسجد النور في العباسية عقب صلاة العصر، ليصل إلى مثواه الأخير في مدفن العائلة بالوفاء والأمل، وفق ما أعلنته الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تدوينة على حسابها بـ«فيس بوك».

الظهور الأخير للموسيقار حلمي بكر

موعد ومكان جنازة وعزاء حلمي بكر

ويقام عزاء الموسيقار حلمي بكر في دار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، بعد صلاة المغرب اليوم، ويستقبل العزاء هشام بكر نجل الملحن الكبير الذى وصل من الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، لوداع والده للمرة الأخيرة قبل أن يواري جسده الثرى.

وكان من المقرر أن تقام جنازة الموسيقار حلمي بكر بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفسية، أمس، ولكن تم تأجيل مراسم الجنازة حتى عودة نجله من الخارج.