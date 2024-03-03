لماذا يقاضي إيلون ماسك شركة Open AI؟.. تقرير يكشف التفاصيل

عرض برنامج «صباح جديد» على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «بسبب خرق الاتفاقية.. إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية ضد Open AI».

وذكر التقرير أن شركة Open AI التي دائما ما تتصدر عناوين الصحف بابتكاراتها التكنولوجية أو النسخ المتطورة من Chat GPT، واستحوذت بهذه الأخبار على اهتمام العالم، لكنهم الآن يتصدرون عناوين الصحف بسبب الدعوى القضائية التي أقامها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ضد مديرها التنفيذي سام ألتمان.

خرق العقد التأسيسي لشركة Open AI

وأضاف: «أسباب عديدة ذكرها إيلون ماسك في دعواه القضائية منها خرق العقد التأسيسي للشركة والممارسات الإدارية غير العادلة، إذ جاء في الدعوى أن الشركة انتهكت أحد بنود الأهداف التأسيسية للشركة وهو السعي لإفادة البشرية، بدلا من السعي لتحقيق الأرباح».

وبحسب التقرير، أعلن إيلون ماسك أنه اتفق على إبقاء خدمات الشركة غير ربحية، مقابل التمويل، وتطوير التكنولوجيا بما يعود بالنفع على البشرية، إلا أنهم خرفوا هذا الاتفاق.