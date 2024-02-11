بعد خسائر «إكس».. إيلون ماسك يتلقى ضربته الثانية من «بي واي دي» الصينية

أكد خالد سعد، الأمين العام لربطة مصنعي السيارات، أن السوق المصري يحتاج إلى مزيد من الوقت، لكي يقتنع العميل بعالم السيارات الكهربائية، وأرجع السبب في ذلك إلى ضعف البنية التحتية لمنظومة استخدام السيارات الكهربائية، مثل محطات الشحن ومراكز الصيانة.

وقال «سعد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك بعض الشركات الأجنبية التي تبحث عن فرص للاستثمار في مصر، على غرار شركة «بي واي دي» الصينية، مثل «شيري»، و«جريت وول موتورز»، مؤكدًا أن الشركات الصينية ستحدث طفرة في عالم السيارات الكهربائية، لتمتعها بمزايا عديدة، أبرزها"الجودة العالية، والسعر المناسب، لذلك السبب من المتوقع أن تغزو الشركات الصينية العالم.

«بي واي دي» تتربع على عرش السيارات الكهربائية

وتتصدر شركة «بي واي دي» عالم السيارات كأكبر صانع للسيارات الكهربائية في العالم، متفوقة على شركة «تسلا»، المملوكة للمياردير الأمريكي، إيلون ماسك، حيث بلغت مبيعات الشركة الصينية، 526 ألف سيارة في الربع الأخير من العام الماضي 2023، مقابل 484 ألف سيارة حصيلة مبيعات «تسلا».

كما أنتجت الشركة الصينية أكثر من 3 ملايين سيارة كهربائية وهجينة في عام 2023، بينما انتجت نظيرتها الأمريكية 1.81 مليون سيارة كهربائية في ذلك العام، لتتربع الشركة الصينية على عرش عالم السيارات الكهربائية، الذي احتكرته «تسلا» لسنوات طويلة.

«ماسك» يسخر من سيارة «بي واي دي» الكهربائية

وقبل 11 عاماً، تهكم «ماسك» على شركة «بي واي دي»، عندما سئل: «هل رأيت سيارتهم؟»، فرد قائلاً: «رأيتها، ولا أعتقد أنها جذابة، فالتكنولوجيا ليست قوية جدًا، وهم يواجهون مشاكل خطيرة في بلدهم الصين، وأعتقد أن تركيزهم يجب أن ينصب على معالجة هذه المشاكل في موطنهم»، واستطرد بقوله: «عليهم التأكد أنهم لن يموتوا في الصين أولاً قبل أن يحلموا بمنافسة تسلا».

الخسائر التي تتكبدها شركة «تسلا»، أمام المنافسة القوية لشركة «بي واي دي» الصينية، هي الثانية لإيلون ماسك، في أعقاب الخسائر الفادحة لمنصة «إكس»، تويتر سابقاً، والتي كبدت الملياردير الأمريكي خسائر هائلة، بلغت حوالي 20 مليار دولار، جعلته يقوم بتغير شعار المنصة من الطائر الأزرق إلى علامة «X» باللون الأسود.