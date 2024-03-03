فوز 3 أساتذة في الجامعة اليابانية بجائزة أفضل علماء لعام 2023

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن فوز الدكتور محسن غالي أستاذ الفيزياء بكلية العلوم الأساسية، والدكتور أحمد عبدالمنعم أستاذ الكيمياء بكلية العلوم الأساسية، والدكتور عمر عبد الرحيم أستاذ مساعد قسم هندسة القوى الكهربية بكلية هندسة مصادر الطاقة البيئة، بجائزة أفضل علماء في الجامعة اليابانية لعام 2023.

وأوضح رئيس الجامعة اليابانية، في بيان اليوم، أن المسابقة تمت في جو من التنافس الخلاق بين أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا فيها من مختلف كليات الجامعة.

معايير مسابقة أفضل علماء في الجامعة اليابانية

وأشار إلى أن معايير المسابقة تتلخص في الحصول على أعلى النقاط في مجالات النشر الدولي في أعلى مجلات ذات معامل أيجن eignfactor في عام 2023، الاشتراك في أكبر عدد من المؤتمرات الدولية في عام 2023، الحصول على أكبر عدد من منح مشروعات بحثية محلية ودولية في عام 2023، وتسجيل أكبر عدد من براءات الاختراع المساهمة في خدمة المجتمع في عام 2023.