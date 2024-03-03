تدشين عيادة ولجنة قصور وفشل عضلة القلب بمستشفى دسوق العام

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إنشاء عيادة ولجنة قصور وفشل عضلة القلب بمستشفى دسوق العام، وذلك لصرف الأدوية الحديثة لعلاج فشل عضلة القلب.

لجنة قصور وفشل عضلة القلب بمستشفى دسوق العام

وأكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه تم مؤخرا استحداث عيادة ولجنة قصور وفشل عضلة القلب بمستشفى دسوق العام لصرف الأدوية الحديثة لفشل عضلة القلب، والتي أثبتت الأبحاث فاعليتها في الحد من معدلات الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنّها تقلل من فترة احتجاز مرضى القلب بالمستشفيات.

قصور القلب يصيب 23 مليون شخص حول العالم

وأوضح المصدر، أنّ قصور القلب أو فشل عضلة القلب «heart failure»، من الأمراض الخطيرة التي تُصيب أكثر من 23 مليون شخص حول العالم، حيث يُصاب القلب بعدم القدرة على ضخ الدم بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء الجسم، وينجم المرض عن حدوث ضيق في بعض شرايين القلب، مثل الشريان التاجي أو ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يتسبب في حدوث ضعف تدريجي بعضلة القلب.