القوات المسلحة في «يوم الشهيد 2024»: تضحيات الشهداء تصنع أمجاد الوطن

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبر موقع «يوتيوب»، قبل قليل، برومو جديد من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمُحارب القديم، والذي يوافق 9 مارس من كل عام.

وقالت القوات المسلحة، في البرومو، إنّ الشهداء هم رجال وهبوا حياتهم لحماية وطننا من الأخطار والتهديدات والتحديات المختلفة.

وأضافت القوات المسلحة، في البرومو، أنّ أسماء شهداء الوطن محفورة في نسيج قصة الأمة المصرية، وأن ذكراهم توحدنا، وأن تضحياتهم تصنع أمجادنا.

واشتمل الفيديو على لقطات من زيارة سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للنصب التذكاري للشهداء في مدينة نصر، إضافة لعدد من كبار رجال الدولة، وعلقت عليها القوات المسلحة في البرومو، قائلة: «واليوم وكل يوم نحيي شهداء الوطن البواسل».

يذكر أنّ مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بيوم الشهيد والمُحارب القديم تحت شعار «ويبقى الأثر».