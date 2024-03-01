القوات المسلحة في «يوم الشهيد 2024»: يعيشون في قلوبنا ومصدر إلهام لنا (فيديو)

حرصت القوات المسلحة، على توجيه رسالة إلى شهداء مصر الأبرار، تزامنًا مع قرب احتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم 2024.

وقالت القوات المسلحة، في برومو من إنتاج إدارة الشئون المعنوية نشرته القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبر «يوتيوب» منذ قليل: «إلى شهدائنا الأبرار.. أنتم الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية والعدل».

أضافت القوات المسلحة، في البرومو: «لقد خلفتم أثرًا عميقًا في قلوبنا وتاريخنا، وستظلون دومًا مصدر إلهام لنا، وللأجيال القادمة».

أشارت القوات المسلحة، إلى أن العقيدة القتالية مغروسة في قلب كل مقاتل مصري للحفاظ على الأرض والعرض، ومهما كان الثمن، ولو كان الثمن روحه.

واختتمت القوات المسلحة البرومو: «التاسع من مارس.. يوم الشهيد.. ويبقى الأثر».