القوات المسلحة في «يوم الشهيد 2024»: رجال ضربوا المثل في البطولة والفداء

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب»، قبل قليل، برومو جديد من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمُحارب القديم، والذي يوافق 9 مارس من كل عام.

وقالت القوات المسلحة، في البرومو، إن الشهداء هم جزء أصيل من حكاية الوطن؛ فهم أبطال قدموا أروع الأمثلة في البطولة والفداء.

وأضافت القوات المسلحة، في البرومو، أن أبطال القوات المسلحة والشهداء نجحوا في تحقيق النصر لمصر، وأعادوا لوطنهم الغزة والكبرياء.

يذكر أن مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بيوم الشهيد والمُحارب القديم تحت شعار «ويبقى الأثر».