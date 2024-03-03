وزير التعليم يزور محافظة المنيا لتفقد عدد من المدارس

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، إلى محافظة المنيا؛ لتفقد عدد من المدارس، ومتابعة انتظام العام الدراسي 2023 /2024.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور عيد عبد الواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات و محمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل، وحمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

انتظام سير الدراسة بمدارس المنيا

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة المنيا، مشيدًا بدور المحافظة فى انتظام سير العام الدراسى، والجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية.

ومن جهته، رحب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير العملية التعليمية، وتقديم الدعم الكامل للمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير والمحافظ عددا من المدارس، كما يعقدان اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي 2023 /2024.