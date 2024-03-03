«التعليم»: بدء امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل

أكدت المديريات التعليمية، بدء امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل اليوم لجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي على مستوى المدارس وفقا للجداول المعلنة رسميا.

بدء امتحانات شهر فبراير 2024

وأضافت المديريات التعليمية، أنّ امتحانات شهر فبراير غير موحدة وعلى مستوى المدرسة، حيث يتم وضعها من قبل موجه المادة، ويتم عقدها في جزء من الحصة الدراسية، بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية، ويكون اختيار الحصة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة.

أسئلة امتحان شهر مبسطة ووفق المواصفات

وأشارت المديريات، إلى أنّه يتم عقد امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل فيما تم دراسته خلال شهر فبراير، وتكون الأسئلة مبسطة وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي تم إعدادها من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وشددت المديريات التعليمية، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال اختبارات الشهر، وعدم عقد امتحانات في الحصتين الأولى والأخيرة، وحسب ظروف كل مدرسة، وطبقا للجداول المعلنة لكل مرحلة.