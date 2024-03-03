«التعليم» تصدر قرارا بشأن سد عجز المعلمين في المدارس الفنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا مهما بشأن سد عجز معلمي المواد التجارية، والزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات بالتعليم الفني.

تكليف معلمي المواد القانونية لسد العجز

وأكدت الوزارة في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنه لا مانع من تكليف معلمي المواد القانونية كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية بجميع وحداتها وجميع الصفوف لسد عجز المعلمين بالمدارس الفنية، وفق الاشتراطات الآتية:

- أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.

- أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات، ويفضل من كلف كمقيم في وحدات الاشتراطات القانونية.

- استكمال نصاب معلمي المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية، وأن يقوم بالتحقق على الوحدات التي تسند لمعلمي المواد القانونية المحققين الداخليين للمواد القانونية.

- يلغى أي فاكس آخر سبق صدوره في ذات الموضوع، ويعمل بهذا الفاكس اعتبارا من تاريخه، حرصا على المصلحة العامة وسير العملية التعليمية بانتظام.