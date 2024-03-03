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دراما المتحدة

القوات المسلحة في «يوم الشهيد 2024»: راية الوطن تعلوا بعزم الرجال

كتب:

محمد مجدي
11:10 ص | الأحد 03 مارس 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب»، قبل قليل، برومو جديدا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمُحارب القديم، الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

وقالت القوات المسلحة، في البرومو: «ما زال تاريخ البطولة والفداء يروى.. يتسارع ليدون أمجادهم؛ فهم أدلة الحسم في معارك الثأر، لرجال دفعوا أرواحهم ثمنًا، لتطمئن الأرض جذورها أن لمصر رجالاً يحمونها».

وأضافت القوات المسلحة، في البرومو: «أشرق الأمل بفيض من الدم، لتعلوا راية الوطن بعزم الرجال».

يذكر أن مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بيوم الشهيد والمُحارب القديم تحت شعار «ويبقى الأثر».

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.