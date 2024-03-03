القوات المسلحة في «يوم الشهيد 2024»: الشهداء يرقدون في أروقة التاريخ وقلوبنا

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب»، قبل قليل، برومو جديدا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمُحارب القديم، الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

وقالت القوات المسلحة، في البرومو، إن يوم استشهاد أبطال القوات المسلحة تحين كأن روح البطولة والتفاني يرتقيان؛ فالشهداء يرقدون في أروقة التاريخ، لكن أرواحهم راسخة في قلوبنا.

وعرضت القوات المسلحة في البرومو، عددا من صور وأسماء شهداء الوطن، ومنهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والشهيد إبراهيم عبدالتواب بطل معركة كبريت، وفتحي عبدالرازق صياد الدبابات، وزكريا كمال بطل الفرقة الأولى والشهيد إبراهيم الرفاعي، والشهيد أحمد حمدي.

وأكدت القوات المسلحة، في البرومو، أنه رغم أوجاع الفراق التي شهدت لها العيون، إلا أنهم جددوا الأمل للوطن بجهدهم وتضحياتهم.

يذكر أن مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بيوم الشهيد والمُحارب القديم تحت شعار «ويبقى الأثر».