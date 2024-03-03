 «التموين» تعلن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح 12 فرصة استثمارية جديدة بالمحافظات المختلفة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنظيم وتنمية منظومة التجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية.

فرص استثمارية من وزارة التموين

وأوضحت وزارة التموين، في بيان، اليوم الأحد، أن الفرص الاستثمارية، تشمل: «فرصة استثمارية بمحافظة البحيرة على مساحة 26 فدانا، وفرصة استثمارية بمحافظة الأقصر على مساحة 14 فدانا، وفي محافظة الشرقية على مساحة 30 فدانا بمنطقة بلبيس، وأيضا فرصة استثمارية بنفس المحافظة على مساحة 4 أفدنة بمنطقة العصلوجي، وفي محافظة بني سويف فرصة استثمارية بالمنطقة الصناعية 2/31 بمساحة 133 فدانا، وفرصة أخرى بنفس المحافظة بمدينة بني سويف الجديدة على مساحة 47 فدانا وفرصة ثالثة بمنطقة أرض مصنع الثلج ببني سويف على مساحة 2350 مترا مربعا».

كما تضمنت الفرص الاستثمارية أيضًا: في محافظة السويس بمنطقة حي فيصل على مساحة 3.5 فدان، وفي نفس المحافظة بمنطقة الغابة الشجرية على مساحة 17 فدانا، وفي محافظة المنيا بمركز المنيا على مساحة 30 فدانا، وفي محافظة جنوب سيناء بمنطقة طور سيناء على مساحة 10 أفدنة، وفي محافظة الوادي الجديد بمنطقة الخارجة على مساحة 100 فدان».

آخر موعد لتلقى الاستفسارات

وأكد البيان أنه وفقاً لأساليب طرح الفرص الاستثمارية تقدم العطاءات في مظروف مغلق يسلم باليد بمقر مبني وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أنه لن يلتفت لأى عطاء يقدم بالبريد، وأن آخر موعد لتلقى الاستفسارات هو يوم الأحد الموافق 28 ابريل 2024، كما تسحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية القائم في 4 طريق النصر مع تقاطع مكرم عبيد بمدينة نصر.

وقال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.

إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات

ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والمحافظين والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، مشددًا على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى.

ولفت إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.

إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ أكثر من 404 أفدنة في عدد 8 محافظات، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة وإدارية ولوجستية ترفيهية وتخزينية واجتماعية، لافتا إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة.

وأكد عشماوي أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ ما يقرب من 26 مشروعًا في عدد 11 محافظة باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63%؜ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.