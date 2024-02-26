منحة لتدريب السيدات بالمنوفية على الحرف اليدوية ضمن مشروع «تمكين المرأة»

دشنت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل ضمن التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، وفتح باب التسجيل لراغبي التدريب مجانًا من جميع أرجاء محافظة المنوفية، بمشاركة أكثر من 200 سيدة في التدريب حتى الآن.

تدريب المرأة على المهن

وقال الدكتور سعد عامر، وكيل أن وزارة العمل، أن الوزارة تسعى إلى تدريب المرأة على المهن المختلفة للعمل على تمكين المرأة المصرية، ومن ضمنها المنحة المقدمة لسيدات مركز تلا، لتدريبهن على فنون الخياطة وهي: «فن الأركت- فن التطريز- صناعة السجاد- صناعة المفروشات».

وتابع «عامر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك إقبالا من السيدات للاشتراك في تعلم تلك المهن خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الباب مفتوحًا لجميع السيدات لتدريبهن ضمن المنحة المقدمة، بالإضافة إلى فتح باب دخول ذوات الهمم ومساعدتهن على التدريب المهني.

تجهيز الأدوات اللازمة للتدريب

وقالت الدكتورة إيمان أبو علي، مفتش عمل تلا، ومسئول وحدة تدريب المرأة، إن وحدة التدريب في مدينة تلا، تم تجهيزها بأحدث مكن الخياطة ويوجد أنوال صنع السجاد، وماكينات ليزر لتعليم الأركت، موجة الدعوة لجميع السيدات بالمشاركة في تلك المنحة مجانًا، لتعلم مهنة تؤهلهن إلى سوق العمل.