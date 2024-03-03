داليا إبراهيم: تمكين المرأة الدافع الأول لدخولي ضمن قائمة أفضل 100 سيدة في الشرق الأوسط

أكدت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، أن إيمان الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، بتمكين المرأة، وإتاحة الفرصة كاملة للمرأة المصرية بتحمل المسؤولية، وريادة الأعمال وإثبات الذات، كان لها دور كبير في تكليل جهودي، بانضمامي لقائمة مجلة فوربس، لأفضل وأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط.

تحمل المسؤولية من الصغر ورغبتي في تقديم ما هو أفضل لمصر

أوضحت «إبراهيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسباب كثيرة كانت وراء بفوزها بالدخول في قائمة مجلة « فوربس» لأفضل 100 سيدة في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن تشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل خطاباته ولقاءاته، بمنح المرأة المصرية فرصة تحمل المسؤولية خلال السنوات العشر الأخيرة، أعطى المرأة المصرية طاقة إيجابية، لبذل كل ما في وسعهم في استثمار الحياة العلمية والعملية، في تطوير الذات، لتقديم كل ما هو أفضل للمجتمع، موضحة أن ذلك توافق مع تكويني الشخصي في رغبتي الملحة لتحمل المسؤولية والإحساس العميق داخلي، بضرورة تقديم كل ما هو أفضل لبلدي وأهل بلدي.

وأشارت «إبراهيم»، إلى أنها منذ صغرها ونشأتها في أسرتها، وهي تشعر بالمسؤولية تجاه أفراد أسرتها، ثم تحول إلى شعور أكبر بالمسؤولية تجاه المجتمع وتجاه البلد، فضلا عن الإيمان والإخلاص في العمل مع صدق النيات، ومحاولة تقديم الجديد، في مجال عملها، الأمر الذي كان وراء حصولها على أكثر من 7 جوائز عالمية، من كبرى المؤسسات الدولية في مجالات متنوعة.

ريادة الأعمال ومساعدة الشباب والمساهمة المجتمعية

أكدت «إبراهيم» أن إحساسها بالمسؤولية، في ريادة الأعمال، بدأ يؤتي ثماره بقوة في عام 2014، لافتة إلى أن طموحاتها لمساعدة الشباب، وتأسيس الشركات الناجحة، تزامن مع اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتأسيس جمهورية جديدة، قادرة على تأسيس شركات ومشروعات تخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، بين فئات الشباب بصفة خاصة.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، ضمت سيدة الأعمال المصرية داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسس ورئيس شركة «نهضة مصر لريادة ا،لأعمال» وشركة «تأهيل»، ضمن قائمتها لأقوى 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط لعام 2024، تقديرا لنجاحاتها وإنجازاتها المتميزة في قطاعات التعليم والنشر، وريادة الأعمال، والتنمية المجتمعية.