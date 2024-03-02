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دراما المتحدة

سماح حسن: ملف تمكين المرأة شهد طفرة نوعية وغير مسبوقة خلال الـ10 سنوات الماضية

كتب:

محمد عزالدين
09:31 م | السبت 02 مارس 2024
سماح حسن

سماح حسن

قالت الكاتبة الصحفية سماح حسن، إنّ ملف تمكين المرأة شهد طفرة نوعية وغير مسبوقة، خلال العشر سنوات الماضية، بفضل الدولة والإدارة السياسية التي استطاعت تنفيذ الخطط التنموية على أرض الواقع، وسن القوانين والتشريعات المُنصفة.

دور المرأة وتمكينها

وأضافت «حسن»، خلال لقاء ببرنامج «نون القمة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية سمر الزهيري، أنّ الدولة المصريّة مؤمنة بدور المرأة وتمكينها، وترى أن ذلك واجبًا وطنيًا عليها.

امرأة قوية تساوي مجتمعًا قويًا

وقالت إنّ تمكين المرأة اقتصاديًا، من شأنه زيادة عجلة الإنتاج بنسبة 50%، وتنمية الاقتصاد المصري.

وتابعت قائلة: «امرأة قوية تساوي مجتمعًا قويًا، فعندما تكون هناك امرأة قوية تعمل بحرف يدوية أو أخرى تُجيدها، يكون هناك ناتج اقتصادي جيد».

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