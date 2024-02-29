ياسمينا العبد تشارك في الفيلم العالمي In Bloom عن تمكين المرأة

شاركت الفنانة ياسمينا العبد في المبادرة العالمية لتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة المختارة تحت عنوان In Bloom، التي تركز على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، والتي أطلقت تزامنًا مع احتفالات شهر المرأة وقبيل اليوم العالمي للمرأة.

أفلام تدعم المرأة في اليوم العالمي لها

وتتناول مجموعة الأفلام القصيرة، التي أخرجتها مخرجات أفلام ناشئات من نيجيريا وكينيا والهند والولايات المتحدة والبرازيل، مجموعة من القضايا بما في ذلك فقر الدورة الشهرية وزواج الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي والوصم الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية وتنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بمبادرة من مؤسسة MTV Staying Alive وParamount Global ومؤسسة Bill and Melinda Gates.

تفاصيل مشاركة ياسمينا العيد فى فيلم Period

وتقدم ياسمينا العبد دور «فاي» بفيلم بعنوان Period من تأليف وإخراج نيكول تيني (الولايات المتحدة) والذي يدور حول فاي التي تعاني هي والعديد من زميلاتها في المدرسة من نقص الخدمات وعدم تمكنها من شراء منتجات الدورة الشهرية، لذلك تنطلق في حملة للحصول عليها مجاناً.

ومن المقرر أن يتم عرض مجموعة الأفلام القصيرة لأول مرة على قناة Paramount+ في الأول من مارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والنمسا واليابان وكوريا الجنوبية.

مشاركة ياسمينا العبد فى مسلسل مسار اجباري

وفي اليوم نفسه سيتم أيضًا عرض فيلم In Bloom، لأول مرة على Pluto TV عالميًا، وسيتم طرحه عبر قنوات MTV الدولية قبل عرضه لأول مرة في 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، على BET في إفريقيا.

ومن ناحية آخري تنتظر الفنانة ياسمينا العبد عرض عملين خلال الفترة القادمة مسلسل مسار إجباري في موسم رمضان 2024، وتقوم خلاله بدور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث، ويشارك في بطولته كل من أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج نادين خان.