وزارة التموين تضخ 200 طن سكر في محافظة شمال سيناء.. الكيلو بـ27 جنيها

ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، إنه جرى تقديم طلب إلى وزير التموين، وتمت الموافقة عليه، ووصل 200 طن سكر لتوزيعها على أسواق المحافظة.

وأضافت مديرية التموين في بيان، أن السكر متوفر بجميع الأسواق، ويتم بيعه بالسعر الطبيعي 27 جنيها للكيلو الواحد، وجرى إخطار جميع التجار بالسعر، وهناك مراقبة دورية من مباحث التموين التابعين للمديرية بشكل دوري في اليوم مرتين، إحداهما صباحية، والأخرى مسائية.

بدوره صرح رأفت العبد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء لـ«الوطن»، بأنه لا يوجد أي نقص في أي من السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة.

توافر جميع المنتجات الغذائية بمعرض أهلا رمضان

وأشار إلى أن جميع احتياجات الأسرة في شهر رمضان متوفرة، وبتخفيضات تتراوح ما بين 25% الى 30%، وأن سعر السكر ثابت حتى انتهاء شهر رمضان، علاوة على تواجد أدوات الكعك بجميع أنواعها، وياميش رمضان بالسعر المناسب، ولا يوجد أي تلاعب من التجار، وذلك بالتنسيق الكامل مع الغرفة التجارية وديوان عام المحافظة، والطب الوقائي بالعريش.

استبعاد التاجر المتلاعب بالأسعار

في السياق، أكد عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء لـ«الوطن»، أن مخازن المعرض الخاصة بالتجار، متوافر بها جميع الأحتياجات الضرورية الملحة، وأيضا هناك اتفاق مع تجار الأسماك واللحوم والدواجن، استقدام المنتجات الطازجة بشكل يومي، وعدم التلاعب في الأسعار، وسوف يتم استبعاد أي تاجر ثبت أنه يتلاعب بالسعر طوال فترة المعرض.