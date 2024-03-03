«الغرف التجارية»: السكر متوفر في كل معارض أهلا رمضان بسعر 27 جنيها

قال محمد سعدة سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إن كل معارض أهلا رمضان مستمرة حتى منتصف شهر رمضان، وبها كل السلع التي تهم الأسر المصرية.

مشروع رأس الحكمة

وتابع خلال مداخلة هاتفية، عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على «cbc»، أن مشروع رأس الحكمة كان نقطة انطلاق للدولة المصرية، ومردودها كان سريعا على السوق بداية من انخفاض الدولار في السوق الموازية حتى وصل لـ43 جنهيا وهذا الأمر كان له مردود فعلي على السلع في الأسواق.

استقرار سعر الدولار

وأكمل: أن استقرار سعر الدولار يساهم في استقرار أسعار السلع بالأسواق، كما رأينا الفترة القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن السلع المعروضة في أهلا رمضان انخفضت أسعارها من 10 إلى 15%.

وواصل أن السكر متوفر في كل معارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية بسعر 27 جنيها، منوها بأن البيع بالكيس الواحد يوميا بسبب عدم إعطاء الفرصة للشراء بكميات كبيرة وحدوث ضغط على السلعة.