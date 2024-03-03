الحكم في استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين 2024 بعد قليل

تصدر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بعد قليل، حكمها في الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين في الانتخابات المزمع إجراؤها السبت المقبل.

الدعوى تختصم نقيب المحامين

حملت الدعوى التي أقامها أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبدالرؤوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.

الدعوي تطالب باستبعاد اسم عاشور من كشوف الترشح

وطالب مقيمو الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024.

يذكر أنّه حال قبول الدعوى أمام المحكمة، فإنّ سامح عاشور، النقيب الأسبق للمحامين لن يستطيع يخوض الانتخابات على مقعد النقيب العام للمحامين، ويمكنه الطعن على حكم القضاء الإداري إذا لم يرتضي الحكم، وتصدر المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا لا طعن عليه.