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القضاء الإداري يصدر حكما جديدا لخريجي كليات الصيدلة بروسيا وتركيا (صور)

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:19 م | الأربعاء 31 يناير 2024
نقابة الصيادلة

نقابة الصيادلة

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية، عددا من الأحكام للقيد بسجلات الصيادلة بوزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات في روسيا وتركيا، وذلك بناء على دعاوى الدكتور هاني سامح المحامي التي حملت أرقام 44472 و 44456 و41614 و41608 لسنة 77 قضائية، لإلغاء قرارات الجمعية العمومية للصيادلة وقرارات الحارس القضائي على نقابة الصيادلة برفض قيد صيادلة الخارج في حال زيادة فارق مجموع الثانوية العامة عن 5 %عن المقبول بتنسيق الجامعات الحكومية.

قانون انشاء نقابة الصيادلة

وقال الدكتور هاني سامح، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين والمتخصص في شؤون الصيدلة، خلال تصريحاته لـ«الوطن» إن الدعوى استندت إلى صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للجامعات على معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة خريجي كليات الصيدلة بالخارج بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

وتابع: «استندت القضايا إلى قرار رئيس الجمهورية بأن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، والمادة من قانون إنشاء نقابة الصيادلة وفيها يقيد بالجدول العام كل من كان حاصلاً على درجة بالكالوريوس في الصيدلة والكيمياء أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها».

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بقلم أحمد الشرقاوي