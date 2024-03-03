«هي تُترجم».. المركز القومي للترجمة يحتفل باليوم العالمي للمرأة

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بعنوان «هي تُتَرْجِم»، في تمام الساعة 12 ظهر الخميس المقبل، بمسرح الهناجر بأرض الأوبرا، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

‎وقالت الدكتورة كرمة سامي، في بيان:«قام المركز القومي للترجمة بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عام 2021، بعنوان (بنات سهير)، وكانت نقطة الانطلاق تكريم اسم الرائدة سهير القلماوي والمترجمات اللاتي سرن على دربها. وكرمت في تلك الاحتفالية المترجمة القديرة منيرة كروان».

وأضافت: «كما نظم المركز عام 2022 ندوة بعنوان (المترجمة المصرية والترجمة العلمية) للاحتفاء بجهود المترجمة الشابة أميرة عبد الصادق في مجال الترجمة العلمية، وفي عام 2023 نظم المركز احتفالية بعنوان (الحق في الترجمة)، اشتركت فيها المترجمتان سحر توفيق ومروى ممدوح سالم».

وتابعت: «هذا العام يتسع نطاق الاحتفال تحت شعار (هي تُترجم) إذ يقدم المركز الشكر لمترجماته اللاتي أضفن إلى قائمة إصداراته عشرات الترجمات، ونقلن عبرها الفكر والمعارف والثقافة عن عدة لغات، ويخطط المركز لأن يكون (هي تترجم) هو شعار الاحتفالية كل عام لتكريم منجز المترجمات في حصاد ذلك العام من نجاح».