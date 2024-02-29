أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة.. متاحة حاليا في منافذ البيع

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور كرمة سامي عن أحدث الإصدارات المتاحة حاليًا بمنافذ البيع، والتي تتناول عددًا من الموضوعات المتنوعة بين الأدب والتاريخ والسياسة والاقتصاد وغيرها.

كتب المركز القومي للترجمة

وحسب المركز القومي للترجمة، فمن الكتب التي جرى إصدارها «القاهرة المدينة المتنازع عليها» عن الحوكمة والمكان الحضري والحداثة العالمية، تحرير دايان سبنجرمان، ترجمة يعقوب عبدالرحمن.

والكتاب هو الجزء الثاني للموسوعة الضخمة «القاهرة المدينة العالمية» التي صدرت الترجمة العربية لها في عام 2015 ويتولى فيه أيضًا مجموعة من العلماء الذين ينتمون إلى العديد من فروع المعرفة والأعراق البشرية والسياقات والتطبيقات بتشريح جوانب مهمة من جوانب المدينة العريقة.

كتاب «ثمن عدم المساواة» عن الاقتصاد

كما جرى إصدار كتاب «ثمن عدم المساواة.. مجتمعنا المنقسم يهدد مستقبلنا» تأليف جوزيف ستيجلتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001، ترجمة لبنى الريدي ومنال قابيل.

ومن كلمة الناشر: «يسيطر 1% من الأمريكيين في القمة على 40% من ثروة الأمة، وكما يرى المؤلف في كتابه بنظرة تقليدية للوضع الاقتصادي الراهن فإن هذا المستوى من عدم المساواة ليس حتميا، فقد تمكّنت المصالح الراسخة للأثرياء في السنوات الأخيرة في مضاعفة ثروات أولئك الأثرياء على حساب الرأسمالية الحقيقية والحيوية بحيث لم تعد أمريكا أرض الأحلام تتلك التي كانتها يومًا ما»

وصدَر أيضًا كتاب «قصور مصر المنسية» تأليف كارولين كوخان من ترجمة نانيس حسن عبدالوهاب وهي مؤرخة، وتقديم جون - إيف ماران، وعالم آثار متخصص في العصور الوسطى، ويتناول تاريخ قصور مصر المنسية التي هجرت منذ بنائها والقصور الملكية التي اختفى الكثير منها وهي التي تشي الاختيارات المعمارية مضاهية للمالك الأوروبية.