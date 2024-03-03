سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 3-3-2024

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، وترصد السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات أعلنتها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في البنك المركزي المصري نحو 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في بنك مصر إلى نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 3-3-2024 في بنك القاهرة ليسجل نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.95 جنيه للشراء.