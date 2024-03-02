الدولار سيصل لـ37 جنيها في السوق الموازية.. عضو بالحوار الوطني يكشف التفاصيل

أشار الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني والخبير الاقتصادي، إلى أن الدولار سينخفض في السوق الموازية «السوداء» خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 37 جنيهًا فقط بعد أن تجاوز 70 جنيهًا في بعض الأحيان.

دراسة لتحديد أفضل سعر للدولار

وقال «صبري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يعمل على دراسة عميقة لتحديد أفضل سعر للدولار يساعد على تشجيع التصدير وتدفق الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا أنّه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

عوامل ارتفاع سعر الدولار

وأضاف صبري أنّ هناك العديد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، منها نقص المعروض من العملة الأجنبية، وشائعات نقص السلع، واضطرابات السوق العالمية، مؤكدا أنّه يتم العمل على معالجة جميع هذه العوامل، وأنّ الحكومة المصرية لديها خطة شاملة لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.

عوامل تدعم انهيار الدولار

وأوضح صبري أنّ من أهم العوامل التي تدعم توقعاته بانهيار الدولار في السوق الموازية، منها صفقة رأس الحكمة، والتي ستضخ 35 مليار دولار خلال شهرين فقط في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والذي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب سياسة سعر الصرف المرن والتي يتبعها البنك المركزي المصري، مما يساعد على ضبط سعر الصرف، وربط الجنيه بسلة من العملات والذهب مما سيحد من تقلبات سعر الصرف.

تأثيرات انهيار الدولار

وأكد صبري أنّ انخفاض الدولار في السوق الموازية سيكون له العديد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري، منها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تشجيع الصادرات المصرية، ضبط الأسعار في الأسواق، القضاء على ظاهرة التضخم.

ودعا صبري المستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة والاستثمار في مصر، مؤكدًا أنّ الاقتصاد المصري يتمتع بقدرات هائلة وإمكانيات كبيرة للنمو والازدهار.