النائب العام يتابع نسب إنجاز القضايا في نيابة استئناف القاهرة

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي يومي الخميس والسبت الماضيين، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ إذ عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي.

كما عرضوا أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما جرى إنجازه منها، التي شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية، وتناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

أثنى النائب العام، على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

يشار إلى أن النائب العام، التقى على مدار الأسابيع الماضية، كل نيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية، وعرضوا عليه الكشوف ربع السنوية بدوائر نياباتهم.