النائب العام يحيل المتهمين بقتل شخص يمني الجنسية للمحاكمة العاجلة

بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين بقتل شخص يمني الجنسية بتهمة القتل العمد، ونسبت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية أنَّ المتهمين هم: سيدتين ورجلين وفتاة أخفت المسروقات؛ تخلصوا من الضحية داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور يوم الجمعة الماضية، مبينة أنَّه جرى اكتشاف الواقعة يوم الأحد الماضي، وجرى ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا على المسروقات، وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات