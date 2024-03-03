وزيرة الهجرة: 14 مليون مصري بالخارج.. والمرأة أكثر تأثرا بالمتغيرات العالمية

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن ما يقرب من 14 مليون مصري بالخارج، أغلبهم من النساء، مشيرة إلى أن التغيرات السياسية والاجتماعية والمناخية تؤثر بشكل كبير على المرأة، فهي الأكثر تاثرا.

قمة المرأة المصرية المهنية

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال قمة المرأة المصرية المهنية في دورتها الثالثة، أن الوزارة حريصة على التواصل مع المصريين فى الخارج في كل الدول على مدار 24 ساعة.

وأشارت إلى أن الوزارة على تواصل مع أكثر من 100 جالية حول العالم، وتلتقي بها أسبوعيا لبحث احتياجتها وتذليل أي عقبات تواجه أعضاءها.

انطلاق فعاليات الدورة الثالثة

جدير بالذكر، أن فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية تنطلق اليوم، حيث ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد الوزراء، كما تشهد فعاليات القمة حضورا نسائيا دوليا ومحليا موسعا، حيث يشارك في الفعاليات نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية وقيادات نسائية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية.