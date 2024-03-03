أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزراة التضامن الاجتماعي عن أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات اليوم الأحد، لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يقدم الكارت عدد كبير من المميزات لحامله وتخفيضات على مختلف السلع.

أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات اليوم الأحد جاءت كالآتي:

- محافظة القليوبية في مضيفة كمال الدين حسين من مكتب تأهيل بنها.

- محافظة قنا من مكتب تأهيل الوقف في ديوان الشحابات.

- محافظة المنوفية في قرية كفر أبو محسن في مركز تلا.

- محافظة الإسكندرية مبنى حي العامرية أول من مكتب تأهيل العامرية.

- من مكتب تأهيل المنتزة الجمعية الشرعية بالعوائد.

- محافظة سوهاج من مكتب تأهيل مركز طمامركز جمعية صناع الحياة بطما.

- محافظة الأقصر من مكتب تأهيل القرنة في قرية الحدادين بجمعية المنارة.

وأضافت التضامن، إلى أنه يتم استخراج الكارت بعد أن يتم عمل كشف طبي على المتقدم من أجل التأكد من نوع الإعاقة المندرجة تحت المستفيدين من الكارت، وفي حالة ثبات نوت الإعاقة يتم استخراج الكارت بكل سهولة.

وأشارت، إلى أنه في حالة الرفض وتقديم المواطنين تظلم، يتم عمل لجنة بدراسة الحالة، وحال ثبوت صحة التظلم يتم استخراج الكارت للمتقدم.

حالات مستثناه من الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وأضاف أنه يوحد بعض الحالات التي لا تتطلب عمل كشف طبي بالأخص الحالات التي بها إعاقة ظاهرية، والتي من ضمنها البتر سواء للأيدي أو القدم.