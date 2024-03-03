الفريق أول محمد زكي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم في القوات المسلحة، وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2024، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقلد القائد العام للقوات المسلحة، القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري، الذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على منحه لهم، تقديرًا لجهودهم الوطنية خلال مدة خدمتهم في القوات المسلحة.

ونقل الفريق أول محمد زكي، تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالقادة المكرمين، والذين كانوا نموذجًا يتحذى به في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة واقتدار، مشيرًا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الراسخة.

كما قدم التحية لأسر القادة المكرمين، على ما تحملوه من عبء المسئولية الأسرية وتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم المصرية الأصيلة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا ذاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانًا للتضحية والعطاء، لخدمة الوطن، والزود عن ترابه المقدس.