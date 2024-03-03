«الداخلية» تعيد مليونا و600 ألف جنيه لتاجر بعد سرقتها في المنيا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا، من (سائق له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز)، أنه عقب تحصيله مبلغ (مليون و661 ألف جنيه) من أحد التجار بالغربية لصالح (تاجر عسل يعمل لديه)، ولدى عودته بسيارة ربع نقل قيادته وحال توقفه بالقرب من مدخل إحدى القرى بدائرة المركز، فوجئ بتوقف سيارة ملاكي يستقلها مجهولان، وقام أحدهما بإشهار (بندقية آلية) وسرقة المبلغ المالي ولاذا بالهرب.

تبين عدم صحة رواية المبلغ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالاشتراك مع (مزارع له معلومات جنائية- مقيم بدائرة المركز) «تم ضبطه»، في اختلاق الواقعة وإحداث تلفيات بالسيارة لإيهام صاحب المبلغ المالي بذلك «على خلاف الحقيقة»، وأرشد المزارع عن المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنه.