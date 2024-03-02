ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات مكثفة مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 1796 قضية متنوعة، بمترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتحرير 14174 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد و711 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب، وتحرير 135 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص، وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل مخالفة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.