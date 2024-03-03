إزالة 1577 مبنى مخالفا و432 تعديا على الأراضي الزراعية بالمحافظات

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 وحتى الآن، حيث نجحت الدولة في استرداد أكثر من 288 ألف متر مربع بعد إزالة 1577 مبنى مخالفا على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 432 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1149 ألف فدان.

جاء ذلك خلال مناقشة اللواء هشام آمنة للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت 24 فبراير الماضي.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرًا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ22، وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية التي تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.

وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولى في عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها على أراضي أملاك الدولة، حيث نجحت القيادات التنفيذية والأجهزة المعنية بالمحافظة في استرداد حوالي 71 ألف متر مربع بعد إزالة 145 مبني مخالفا، يليها محافظة الشرقية التي نجحت في استرداد 46 ألف متر مربع بعد إزالة 291 مبني مخالفا، ثم محافظة أسوان التي نجحت في استرداد 39.4 ألف متر مربع بعد إزالة 99 مبنى مخالفا، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً في استرداد الأراضي الزراعية محافظة أسيوط، حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد 494 فدان أراضي زراعية بإجمالي 19 حالة، ثم محافظة المنيا استردت 272 فدانا زراعيا بإجمالي 52 تعديا.

استمرار أعمال الموجة 22

وشدد «آمنة» على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات على استمرار أعمال الموجه الـ 22 لإزالة التعديات بكل شدة وحزم، والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب، مشدداً على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي قام المحافظون والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بها في المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 22، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.