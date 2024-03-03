«المؤرخين العرب» ينعى المؤرخ الفلسطيني سليم المبيض: الوقت لم يسعفه للعلاج

نعى اتحاد المؤرخين العرب المؤرخ الفلسطيني سليم المبيض، والذي رحل قبل يوم الأربعاء الماضي في غزة، عن عمر ناهز الثمانين عاما.

سليم المبيض كتب عن تاريخ غزة على مدار 50 عاما

ونعى الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني الأمين العام للاتحاد، والمؤرخ حسام أبو النصر ممثل فلسطين لاتحاد المؤرخين العرب، رحيل المؤرخ الفلسطيني سليم المبيض عن عمر ناهز الثمانين عاما، بعد رحلة طويلة من العطاء تاركا موسوعة تاريخية من الكتب عن تاريخ غزة على مدار خمسين عاما وأكثر، وكان فيها مصدرا ومرجعا هاما لتاريخ الميدينة بل وللمكتبة الوطنية الفلسطينية، على الرغم من منع الاحتلال له استكمال تعليمه العالي من ماجستير ودكتوراه، إلا أنه شكل مرجعا علميا، وساهم في تأسيس أهم المراكز البحثية وشارك في تأسيس جامعات غزة لتكون منارة للباحثين والطلبة.

الاحتلال يمنع نقل المرضى إلى الخارج

وتابع الاتحاد في بيانه، أن «المبيض» رحل معانيا من آلام الحرب واللجوء والعدوان المستمر على القطاع منذ أكتوبر 2023، ولم يسعفه الوقت حتى لتلقي العلاج في ظل شح الامكانيات واستهداف المؤسسات الصحية وفي ظل منع الاحتلال المتواصل لنقل المرضى إلى الخارج، ليلحق بركب الشهداء، والمؤرخين، جهاد المصري وناصر اليافاوي وغيرهم، على أن تبقى كلمة التاريخ والحق عالية بعدهم ونستمر على دربهم في العطاء زبذل الجهود المخلصة من أجل قضية الأمة العربية وهي قضية فلسطين الخالدة.