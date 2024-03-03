القوات المسلحة تستعيد حديث الرئيس السيسي عن الشهداء: رجال صدقوا الوعد

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي عبر موقع «يوتيوب» قبل قليل، برومو جديد من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمُحارب القديم، والذي يوافق 9 مارس من كل عام.

وتضمن الفيديو كلمة سبق وأن وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يتكلم عن الشهداء، قائلا: «يا مصريين.. في رجال منهم اللي قدم روحه.. ومنهم اللي قدم حتة من جسمه عشان خاطر مصر».

وأضاف الرئيس، في «البرومو»، أنّ رجال القوات المسلحة صدقوا الوعد وبذلوا كل غال ونفيس من أجل مصر، ورجال رفضوا الاستسلام وأثروا المقاومة بشرف وبسالة من أجل يحيى الوطن كريمًا أبيًا مرفوع الرأس.

يذكر أنّ مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بيوم الشهيد والمُحارب القديم تحت شعار «ويبقى الأثر».