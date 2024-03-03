انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات 15 مارس الجاري

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات للتعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية ومخالفات البناء، والتنسيق مع المحافظات، لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة، والتي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

تطبيق القانون على المخالفين

وأشار «آمنة»، في بيان، إلى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتاً إلى تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن.

موعد انتهاء المرحلة الثانية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي وأملاك الدولة مستمرة في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري.

جدير بالذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، وتم خلالها إزالة حوالي 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات، وإزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانًا بمحافظة بورسعيد.