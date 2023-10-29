مظاهرات أمام سفارات أمريكا بدول العالم للمطالبة بوقف العدوان على غزة

شهدت عدة سفارات أمريكية، في عدد من دول العالم، مسيرات ومظاهرات غاضبة، للتنديد بالاعتداءات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لليوم الـ23 على التوالي، ولمطالبة الولايات المتحدة، أكبر داعم لدولة الاحتلال، بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار.

مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في تونس

ففي العاصمة التونسية، احتشد عدد كبير من المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في تونس، وسط مطالبات بطرد سفير الولايات المتحدة، للتعبير عن رفض المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

شارك في المظاهرات عشرات المواطنين، بحسب وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، ودعت للتظاهرة اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، بجانب حضور عدد كبير من الناشطين في المجتمع المدني، وحقوقيين عدة، رافعين أعلام فلسطين، ومنددين بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في إندونيسيا

وفي إندونيسيا، تظاهر نحو 3000 شخص في العاصمة جاكرتا أمام السفارة الأمريكية، رافعين لافتات مكتوب عليها «نساند غزة» و«أوقفوا قصف غزة»، و«الحرية لفلسطين» معربين عن إدانتهم للدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل.

محاولة اقتحام السفارة الأمريكية في بيروت

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تجمع عدد كبير من اللبنانيين أمام السفارة الأمريكية في بيروت، مما دفع قوات الأمن اللبنانية للتدخل لفض التجمع باستخدام خراطيم المياه، بعد محاولة المتظاهرين اقتحام مبنى السفارة، وقبلها بأيام، طلبت السفارة الأمريكية من رعايا الولايات المتحدة تجنب التواجد في منطقة «عوكر»، التي توجد فيها السفارة، بسبب تزايد أعداد المشاركين في المظاهرات الغاضبة.