استخدمتها فنانات هوليود.. ما علاقة روث الطيور وكريم البواسير بالبشرة؟

الحصول على بشرة نقية صافية، غرض تسعى جميع النساء للحصول عليه، من خلال استخدام العديد من الوصفات وأدوات التجميل منهن الممثلات والمشاهير الأجانب، واللاتي ابتكرن طرق ووصفات غريبة للعناية بالبشرة والجسم.

نستعرض في التقرير التالي أغرب 5 طرق اعتمدت عليهن الفنانات والمغنيات الأجانب للاعتناء بالبشرة والجسم، وفقًا لما ذكره موقع global news، كالتالي:

لسعة النحل

أعلنت الممثلة الأمريكية غوينيث بالترو التي حصلت على أوسكار أفضل ممثلة عام 1998، لجوئها إلى لسع النحل، الذي يُعرف بـ العلاج بالنقر، للحصول على بشرة صافية ونقية، واعتبرت تلك الطريقة من أغرب الطرق المستخدمة للبشرة.

كريمات البواسير

اعتمدت ساندرا بولوك الفنانة الأمريكية وضع كريمات علاج مرض البواسير على الوجه، اعتقادًا منها أنه يساعد على التخلص من الهالات السوداء والخطوط العريضة الموجودة تحت العين.

الكوكاكولا

اعترفت سوكي ووتر هاوس، الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، في أحد لقاءاتها الصحفية عام 2015، أنها تغسل شعرها وبشرتها بمشروب الكوكاكولا الغازي من أجل الحفاظ على جمالها.

روث الطيور

اعتمدت فيكتوريا بيكهام زوجة اللاعب ديفيد بيكهام وعارضة الأزياء الإنجليزية على براز طيور العندليب كماسك لحماية البشرة من التجاعيد، إذ أكد عدد من خبراء التجميل الأجانب أن براز الطيور يجعل البشرة لامعة ومشرقة كما له دور كبير في إخفاء البثور.

المشيمة

لجأت الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز إلى طريقة غريبة للحفاظ على بشرتها من التقدم في السن، ألا وهي المشيمة، إذ يقوم خبير التجميل الخاص بها بعمل مصل يتكون من البروتين المستخلص من المشيمة، ليتم وضعه على الوجه كقناع ينقي البشرة، بحسب لقائها مع مجلة New York Times.