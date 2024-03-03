في اليوم العالمي.. أسباب وأعراض الإصابة بضعف أو فقدان السمع

مبادرة فريدة من نوعها، قررت جريدة الوطن إطلاقها لمساعدة ذوي الهمم من الصم والبكم تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات رمضان 2024 بلغة الإشارة، وتأتي تلك الخدمة المميزة بالتزامن مع اليوم العالمي للسمع الموافق 3 مارس من كل عام، إذ تعاني فئة كبيرة في العالم من ضعف أو فقدان السمع، وبالتالي صعوبة في التواصل مع من حولها.

ووفق منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، يأتي اليوم العالمي للسمع للتوعية بكيفية التعامل مع ذوي الهمم من الصم والبكم، إذ يعاني 32 مليون طفل على مستوى العالم من ضعف أو فقدان السمع.

أسباب ضعف السمع

الدكتور محمد فايز أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، شرح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ أسباب ضعف السمع، مختلفة وقد يكون سببها عضوي من خلال حدوث تلف في خلايا الأذن أو تلف في العصب السمعي، وتتمثل في الآتي:

فقدان السمع المختلط بسبب تلف خلايا الأذن الداخلية.

تلف العصب السمعي بسبب التأثير على الدماغ.

تلف الأذن الخارجية والوسطى.

الضعف الخلقي منذ الولادة.

أعراض ضعف السمع

وهناك بعض الأعراض التي تساعد الأهل في التعرف على المرض، وفقًا لما ذكره «فايز» كالآتي:

حركة الرأس للسماع بأذن واحدة.

عدم الرد السريع.

من أبرز العلامات الدالة على الإصابة بضعف السمع، تعبيرات الوجه المقتضبة.

علاج ضعف السمع

استخدام مضادات الفطريات لعلاج ضعف السمع.

زرع أجهزة السمع جراحيًا.

تخفيف ضعف الأذن من خلال استخدام الأدوية التي تحتوي على الكورتيكوستيرويدات.

السيطرة على ضعف السمع باستخدام السماعات الطبية.

وشدد «فايز» على أهمية استشارة الطبيب أولًا قبل تناول أي من العلاجات السابقة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء قياس للسمع لمعرفة نسبته ومدى وجود ضعف من عدمه.

كيف يمكن الوقاية من ضعف السمع؟