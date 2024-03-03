«الصحة» تكشف عن عادة يومية قد تؤدي إلى فقدان السمع.. احذرها

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من عادة يومية من الممكن أن تؤدي إلى فقدان السمع وهي سماع الموسيقي الصاخبة لفترات طويلة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها عممته على مديريات الشؤون الصحية، إلى ضرورة اتباع مجموعة من التعليمات المهمة خلال سماع الموسيقي المفضلة لك، لافتة إلى ضرورة أخذ فترات للراحة خلال الاستماع للموسيقي الصاخبة، وضرورة استخدام الضوابط المحددة للحد من الصوت، وضبط مستوى مشغل الصوت، بالإضافة إلى الجلوس على بعد 10 أقدام على الأقل من السماعات.

نصائح للوقاية من فقدان السمع عند سماع الموسيقي

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على السمع والعمل على الاكتشاف المبكر للأمراض، مؤكدا أن الاكتشاف المبكر للأمراض يؤدي إلى رفع نسب الشفاء الأكثر من 90% لذلك لابد من رفع التوعية تجاه الكشف المبكر للأمراض، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 ورفع التوعية الصحية لدي المواطن والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.