عضو بـ«الشيوخ»: قانون الضمان الاجتماعي «إنجاز» يحسم معايير معاش تكافل وكرامة

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بقانون الضمان الاجتماعي الموحد، ووصفة بـ«الإنجاز»، مؤكدا أن القانون على درجة كبيرة من الأهمية، لكل من اعتقدوا أنهم بعيدين، فتقول لهم الدولة المصرية ليست بعيدة عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة.

قانون الضمان الاجتماعي الموحد «إنجاز»

أضاف في كلمته بالجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن نواب الريف كان لديهم الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محددة للعجز وأسس الإضافة، وكذلك كنا نعاني منها في تقديم التظلمات وما يثار عن الشك في وجود حيازة زراعية من عدمه، والقانون سيقلل تلك المشكلات.