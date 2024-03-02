«الشيوخ» يناقش توسيع قاعدة المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة غدا

يناقش مجلس الشيوخ، غدا الأحد، قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يشمل توسيع مظلة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ويشهد لأول مرة تحديد معدل للفقر في مصر.

وقال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتبنى منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، وتعمل على مد مظلتها لمختلف الفئات والأسر التي بحاجة لها لمساعدتها على التعليم والصحة وغيرها من مظاهرة الحياة الكريمة.

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

ونوه أبو عايشة في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي سيناقشه مجلس الشيوخ غدا يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية وبتوجيهات الرئيس السيسي عملت بجد خلال السنوات الأخيرة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومنها تكافل وكرامة ورفع قيمة المرتبات والمعاشات عدة مرات والتوسع في خدمات حياة كريمة وخصوصا في القرى والريف الأكثر حاجة لها، مؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يأتي في وقته تماما وسط تحديات اقتصادية كبيرة.

وشدد كذلك على نظر مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، موضحا أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في غاية الأهمية، ويأتي ليستكمل منظومة كاملة للحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها بالدولة.

توسيع قاعدة المستفيدين من تكافل وكرامة

ويتضمن مشروع القانون كذلك تعريف لمعاش تكافل والفئات المستحقة له وتعريف لمعاش كرامة والفئات المستحقة له، ويمكن الحصول على المعاشين تكافل وكرامة معا في بعض الحالات.

ومن ضمن الفئات التي سيشملها مشروع القانون ويستطيعون التمتع بمعاشات تكافل وكرامة في حالة استيفاء الشروط: «الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء - الأسرة المُعالة - أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل - أسرة المُجند - الأسرة مهجورة العائل - الشخص ذوو الإعاقة - المريض بمرض مُزمن - المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية - المرأة غير المعيلة – اليتيم - أبناء الرعاية اللاحقة - قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق».

وحال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على الدعم النقدي وتوافرت فيهم الشروط تكون الأولوية للفئات التالية: «ذوو الإعاقة من المستوى الثالث - المريض بمرض مزمن شديد - المسن - الأيتام - الأرامل والمطلقات والمنفصلات والمعيلات - ذوو الإعاقة من المستوى الثاني - النساء بلا عائل - الأسرة الفقيرة - ذوو الإعاقة من المستوى الأول».