بعد إعلان خلو مقعد النائب علي عطوة.. «الشيوخ»: ترك سيرة عطرة

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جميع الأعضاء، بالوقوف دقيقة حدادا، وقراءة الفاتحـة ترحما على روح النائب علي عطوة.

النائب الراحل على عطوة مضعان

وقال رئيس مجلس الشيوخ، بعد إعلانه خلو مقعد النائب، في بداية بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: «يعز علينا جميعا أن ننعى زميلا فاضلا، هادئا، متواضعا، دمث الخلق، وهو الزميل الراحل علي عطوة مضعان، والذي وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء، تاركا خلفه سيرة عطرة، وذكرى طيبة، وميراثاً طويلاً من الدفاع عن قضايا وطنه، فقد كان رحمه الله ــ وبحق ــ مثالا فريدا للبرلماني المثقف، الواعي، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفناه متفانيا في أداء دوره التشريعي والرقابي».

وأضاف: «نحن أمام قضاء الله وقدره، لا نملك إلا الامتثال لأمره سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضيه، إنا لله وإنا إليه راجعون، ونتوجه إليه بالدعاء بقلوبنا أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان».