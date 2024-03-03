انهيار سعر الدولار في السوق الموازية لـ40 جنيها

تراجع سعر الدولار اليوم في السوق الموازية للمرة الثانية من 41 جنيهًا إلى 40، و3 جنيهات منذ أمس وحتى الآن.

وذكر وليد عادل الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع سعر الدولار لـ40 جنيهًا حاليًا في السوق الموازية هو مؤشر إيجابيًا، ومن المتوقع وصوله إلى 32 جنيهًا.

تراجع سعر الدولار

وأضاف «عادل» أن تراجع سعر الدولار يأتي بسبب الصفقة الكبرى بين مصر والإمارات بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الجمعة الموافق 23 فبراير وهو مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات، تحت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية».

وتابع الخبير المصرفي أن معدل التراجع لسعر الدولار في السوق الموازية حاليًا كبير جدًا، ومن المتوقع الاستمرار في ذلك.