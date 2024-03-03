رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

انهيار سعر الدولار في السوق الموازية لـ40 جنيها

كتب:

منة العشماوي
01:18 م | الأحد 03 مارس 2024
تراجع سعر الدولار

تراجع سعر الدولار

تراجع سعر الدولار اليوم في السوق الموازية للمرة الثانية من 41 جنيهًا إلى 40، و3 جنيهات منذ أمس وحتى الآن.

وذكر وليد عادل الخبير المصرفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن تراجع سعر الدولار لـ40 جنيهًا حاليًا في السوق الموازية هو مؤشر إيجابيًا، ومن المتوقع وصوله إلى 32 جنيهًا.

تراجع سعر الدولار

وأضاف «عادل» أن تراجع سعر الدولار يأتي بسبب الصفقة الكبرى بين مصر والإمارات بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الجمعة الموافق 23 فبراير وهو مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات، تحت عنوان «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية».

وتابع الخبير المصرفي أن معدل التراجع لسعر الدولار في السوق الموازية حاليًا كبير جدًا، ومن المتوقع الاستمرار في ذلك.

اقرأ المزيد:

عاجل.. تراجع جديد في سعر الدولار بالسوق الموازية اليوم.. «وصل كام؟»

بعد تراجع «الأخضر» بالسوق الموازية.. سعر الدولار الآن في البنوك

تراجع جديد في سعر الدولار الآن بالسوق الموازية بعد صفقة رأس الحكمة

للمرة الثانية.. تراجع في سعر الذهب بعد انخفاض الدولار بالسوق الموازية
بقلم منة العشماوي