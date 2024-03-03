تحصين 70 ألفا و930 طائرا ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 70 ألفًا و930 طائرًا ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية

وقال «بشار»، في بيان له، إنّه جرى تحصين 70 ألفًا و930 طائرًا، بواقع 63 ألفًا و930 طائرًا متنوعًا ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، جرى تحصين بأجر 7 آلاف طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلًا عن تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، كما جرى أيضاً سحب 60 عينة ما قبل البيع من 6 مزارع بإجمالي 35 ألفًا و500 طائر، حفاظًا على الثروة الداجنة.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظًا على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.