ختام فعاليات تطوير مهارات 285 معلما بـ«أزهرية كفر الشيخ»

اختتمت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم، فعاليات برنامج «TEA» لتدريب وتطوير مهارات مُعلمي اللغة الإنجليزية، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

تدريب وتطوير مهارات المعلمين

وانطلقت فعاليات التدريب السبت 28 أكتوبر الماضي، بواقع جلسة أو جلستين عن كل شهر، واستمرت التدريبات في بداية الفصل الدراسي الثاني لتختتم اليوم آخر جلساتها، وبهذا يكون قد تم تدريب 285 مُعلما ومُعلمة بمعاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية، كما استفاد من التدريب 8 مدربين معتمدين من مُعلمي اللغة الإنجليزية بالمنطقة، وذلك تحت إشراف محمد عون، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة.

التدريب بالشراكة بين الأزهر والمجلس البريطاني

وجاء برنامج TEA بالشراكة بين الأزهر الشريف والمجلس البريطاني بالقاهرة، الذي يهدف إلى تحسين وتطوير أداء مُعلمي ومُعلمات اللغة الإنجليزية على مستوى المناطق الأزهرية، بما ينعكس على المُعلم وقيامه بنقل أثر هذا التدريب إلى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.