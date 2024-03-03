محافظ بني سويف: إزالة 132 تعديا ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ22

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

مواجهة التعديات على أملاك الدولة

وأشار محافظ بني سويف إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 19 تعديا خلال 24 ساعة

وكشف محافظ بني سويف، خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، عن تلقيه تقريرًا أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن الـ24 ساعة الأخيرة شهدت إزالة 19 حالة تعد جديدة، بواقع 4 حالات تعد على 410 أمتار أملاك الدولة، و15 حالة تعد على مساحة 7 قراريط أرض زراعية، ليصل إجمالي ما تم إزالته من تعديات إلى 132حالة تعد عبارة عن 84 على أراضي أملاك الدولة، و54 على أرض زراعية خاصة، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية السبت 24 فبراير الماضي وحتى اليوم.