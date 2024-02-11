إزالة 300 تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ22 بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إزالة 302 حالة تعد تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 والتي انطلقت 27 يناير الماضي، وذلك وفق تقرير غرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ22، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي لكافة أشكال التعديات الزراعية على أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس أو تهاون تطبيقاً لنصوص القانون وحرصا على حقوق الدولة.

مراحل الموجة 22 لإزالة التعديات

يذكر أن الموجه الــ22 جار تنفيذها على 3 مراحل في محافظة المنوفية، المرحلة الأولى بدأت عملها في 27 يناير الماضي ومستمرة حتى 16 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتى 15 مارس القادم، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس القادم وحتى 12 أبريل 2024.